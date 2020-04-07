شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» عن خسائر كورونا: «الريح شديدة ولازم نوطي.. وصاحب العمل يتحمل جزء والعمال جزء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن العمالة غير المنظمة تحتاج بالفعل لرعاية بشكل كبير، وتوجه الرئيس السيسي لرعاية هذه الفئة من العمالة، كان خبرا سعيدا عليهم.

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ونفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلاف الحقيقة، من أنه سيتم صرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال استصدار كروت ائتمانية من بعض البنوك.

وأوضح أنه سيتم التواصل مع المستحقين هاتفيًا، وغدًا الثلاثاء سيتم إعلان التواريخ والمنافذ التي سيتم الصرف من خلالها، وهناك جداول معدة بالفعل لهؤلاء الذين يستحقون الإعانة.

وتابع: «إحنا في مرحلة تتطلب مساعدة بعضنا البعض، والمرحلة اللي يبقى الريح فيها شديد لازم نوطي دماغنا شوية، عشان الريح دا ميجيش في عنينا.. عشان أحافظ على المنشاة وأرجع لها بعد شهرين واتنين أو ثلاثة لازم يكون فيه بعض التنازلات، وعشان نعدى تلك الفترة، وإن شاء الله كل حاجة ترجع لوضعها الطبيعى.. ورب العمل يستحمل جزء والعمال يستحملوا جزء».