​رئيس "المصنفات الفنية" يوضح موقف الرقابة على أفلام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إن استمرار توقف جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، عن التعامل مع الجمهور أو المنتجين لمنح أي تصاريح للأعمال الفنية أو الحفلات الغنائية، سيكون لحين انتهاء الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وأضاف عبدالجليل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إيقاف التصاريح لن يؤثر في خروج الأعمال الدرامية الرمضانية للنور، لأنها أخذت كل التصاريح اللازمة منذ فترة، وبالنسبة لمشاهدة الحلقات للحصول على التصريح النهائي للعرض فهو أمر يمكن أن يحدث بكل سهولة، لأن الرقباء سيقومون بعملهم، ولن يترتب عليه أي مخاطر عليهم أو على الجمهور الذي يتعامل مع الرقابة.

وحول سينما العيد، أكد عبدالجليل، أن حسم مصير سينما العيد أمر سابق لأوانه، لأننا لا نعلم هل سيسمح لنا بفتح دور العرض في العيد أم لا، كما أن تصوير الكثير من الأعمال السينمائية توقف لأسباب كثيرة، ولكننا جاهزون لكل السيناريوهات.