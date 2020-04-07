​​محمد ثروت يحيي ليلة النصف من شعبان إلكترونيًا على قناة ثقافة في "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تحيي وزارة الثقافة ليلة النصف من شعبان، في التاسعة من مساء الأربعاء، من خلال المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".

وتبث الوزارة عبر قناتها في "يوتيوب" أمسية روحانية أقامتها دار الأوبرا المصرية، وأحياها المطرب محمد ثروت بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني وعدد من المنشدين.

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وتتضمنت الأمسية مجموعة من المؤلفات الدينية منها أشرقت أنوار محمد، قول لهم الله نصرني، شفيع الإمام، يارب أنا العبد الفاني، القلب يعشق، النبي ذاك الإمام، لاجل النبي، يا رسول الله أجرنا، روضة الهادي نبينا، قمر وغيرها.

يليها عرض بردة البوصيري، من أداء فرقة أوبرا عربي، ويضم أبيات ملحنة برؤية عصرية لقصيدة الإمام البوصيري الخالدة التي تمثل علامة بارزة في عالم المديح النبوي.

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