محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تحيي وزارة الثقافة ليلة النصف من شعبان، في التاسعة من مساء الأربعاء، من خلال المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".
وتبث الوزارة عبر قناتها في "يوتيوب" أمسية روحانية أقامتها دار الأوبرا المصرية، وأحياها المطرب محمد ثروت بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني وعدد من المنشدين.
وتتضمنت الأمسية مجموعة من المؤلفات الدينية منها أشرقت أنوار محمد، قول لهم الله نصرني، شفيع الإمام، يارب أنا العبد الفاني، القلب يعشق، النبي ذاك الإمام، لاجل النبي، يا رسول الله أجرنا، روضة الهادي نبينا، قمر وغيرها.
يليها عرض بردة البوصيري، من أداء فرقة أوبرا عربي، ويضم أبيات ملحنة برؤية عصرية لقصيدة الإمام البوصيري الخالدة التي تمثل علامة بارزة في عالم المديح النبوي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد ثروت يحيي ليلة النصف من شعبان إلكترونيًا على قناة ثقافة في "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.