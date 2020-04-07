محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم: تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن ضرورة التنبؤ بمدى الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا في مصر. وأوضح فؤاد، أن هناك تباين في أعداد الحالات المكتشفة بالإصابة بفيروس كورونا بصورة تجعل التنبؤ بمسار انتشار الفيروس في مصر أمر غاية في الصعوبة، وهذا وفقًا للحالات المكتشفة منذ 26 مارس وحتى 5 أبريل، ما يعني صعوبة اتباع المنهجية العلمية في التنبؤ بمسار وبالتبعية اتخاذ القرار المناسب.

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كانت هذه تفاصيل خبر برلماني لوزيرة الصحة: توقع أعداد الإصابة بـ"كورونا" ضرورة لاتخاذ القرار السليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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