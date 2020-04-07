​"الالتزام أو مواجهة فترة صعبة".. ماذا قالت الصحة العالمية عن كورونا في مصر خلال 24 ساعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشادت منظمة الصحة العالمية بالجهود التي تبذلها مصر في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وقال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، في تصريحاته له أمس الأحد، إن بعض الإصابات أعراضها طفيفة لا تحتاج إلى علاج، مشيرًا إلى أن أغلبية الإصابات في مصر بنسبة 85% لا تحتاج إلى دواء وتُشفى بذاتها.

وأوضح جبور، أن كشف الإصابات وعزلها من أهم توصيات منظمة الصحة العالمية لدول العالم، لافتًا إلى أن إصابات كورونا ذات الأعراض المتوسطة أو الحادة لا يمكن أن تُخفي نفسها.

وأشار إلى أن 5% من مجمل إصابات كورونا فقط هي من تحتاج إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، موضحًا أنه ليس من مصلحة الدولة أن تخفي عدد الإصابات لديها.

وشدد على أن مصر حريصة على سلامة المجتمع واتخاذ الإجراءات كافة؛ لمنع الانتشار المجتمعي لوباء كورونا.

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ووجّه جبور التحية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والفريق المعاون لها، الذين يعملون على مدار الساعة لإيجاد الإصابات.

وكشف أن معدل أعداد الإصابات بكورونا في مصر، يتشابه مع دول أخرى تم ملاحظة انخفاض الإصابة بها، مشيرًا إلى أن الإصابات في مصر كانت قادمة من الخارج، والانتشار بالداخل جاء بداية من السياح، ولم يكن انتشارًا محليًا.

وتابع: "اكتشاف الإصابات في مصر يأتي من خلال تقصي المخالطين، وهناك مواطنين لم يتخذوا إجراءات حقيقية في مواجهة كورونا، وعلى الناس الالتزام بالإجراءات وإلا سنواجه فترة صعبة قادمة".

وشدد على اتخاذ إجراءات جدية والالتزام بإجراءات وزارة الصحة وتطبيق البعد الاجتماعي بين الأفراد وغسل اليدين وهي مبادئ وقائية بسيطة.

وأوضح أن لكل فرد دوره وأن الحكومة قامت بدورها الاجتماعي تجاه العمالة اليومية، وعلى الأفراد أن تكون مسئولة في العمل أو المنزل، مطالبًا جميع الشركات بخفض تواجد العمالة في مقر العمل حتى 30% فقط.