شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يكشف تفاصيل قرارات الرئيس حول العمالة غير المنتظمة.. ويحذر من الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قرار الرئيس السيسي بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة قيمتها 500 جنيه لمدة 3 أشهر أثلج صدورهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم التواصل مع كل فرد من العمالة غير المنتظمة عبر الهاتف وإخباره بوقت وكيفية الصرف، مطالبهم بعدم الانسياق وراء ما يتردد على السوشيال ميديا من شائعات.

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وتابع أنه يتم التنسيق مع البنوك والبريد لزيادة عدد منافذ الصرف، مؤكدا أنه تم تسجيل 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة منذ فتح باب التسجيل وهذا بخلاف المسجلين من قبل.

وأكد سعفان، أن الرئيس السيسي وجه بمراعاة الشركات وأصحاب الأعمال لعدم الإضرار بأي من العمالة المنتظمة لديهم، مضيفا أن 900 ألف عامل من العمالة المنتظمة في السياحة سيحصلون على رواتبهم من صندوق الطوارئ، مناشدا أيا من العمالة المنتظمة المتضررين جراء كورونا التقدم لصندوق الطوارئ.

وأشار إلى أن أول حالة مصرية أصيبت بكورونا كانت في إيطاليا وتم شفائها، متابعا نخاطب سفرائنا في الخارج بإبلاغنا بأي حالة تصاب من أجل الاطمئنان على أبنائنا. وأكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية مستهدفة وهناك من يسعى لإشعال الفتنة .