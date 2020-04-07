شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تتابع إجراءات مواجهة فيروس كورونا بقطاع المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، يرافقه الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب بنين القاهرة، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير وانتظام العمل داخل مستشفيات الجامعة بالقاهرة، شملت مستشفيات الحسين وسيد جلال الجامعي، ومتابعة عمليات الرش والتطهير والتعقيم الدائم والمستمر بجميع المستشفيات في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة الجميع.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، في تصريحات، أن لجنة إدارة الأزمات والكوارث تتابع عن كثب وتراقب كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة جميع منسوبي جامعة الأزهر، من العاملين في القطاع الطبي بمستشفياتها بالقاهرة وأسيوط ودمياط.

لجنة أزمات جامعة الأزهر تتابع إجراءات مواجهة فيروس كورونا بقطاع المستشفيات