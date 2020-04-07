شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: لولا الإصلاح الاقتصادى ما استطعنا مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي غير مسبوق.

وتابعت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تداعيات أزمة كورونا كثيرة كونها لا تؤثر على قطاع بعينه، وتسببت في إيقاف عجلة الإنتاج في كل دول العالم»، مشيرة إلى أن خسارة عدد الوظائف بسبب كورونا تقدر بنحو 50 مليون حتى الآن.

وأوضحت أن كافة المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعلات النمو، مشيرة إلى أن مصر حققت معدل نمو 5.6 % خلال الربع الأول والثاني.

وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة من تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا، معلقة «لولاه ما استطعنا تنفيذ الإجراءات».

Advertisements

وتوقعت تحقيق معدل نمو 2% أو 1% على أسوء حال خلال الربع الأخير من العام المالي، مشيرة إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو إجمالي 4%.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بدعم قطاعات السياحة والطيران كونهما الأكثر تضررا من كورونا، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التكنولوجية ساهم في تنفيذ إجراءات الدولة لموجهة كورونا.

وأشارت إلى أن مليون و600 ألف مواطن سجلوا بموقع وزارة القوى العاملة وسيحصلون على منحة العمالة غير المنتظمة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونوهت إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد حالة من الكساد على خلفية أزمة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن حجم الواردات سجل انخفاضا مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أنه يتم دعم قطاع الصحة في ظل الأزمة الحالية.

وأشارت إلى أهمية تحقيق التوازن بين عجلة الإنتاج مع الحفاظ على صحة المواطنين في الوقت ذاته.