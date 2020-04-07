شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية: تجهيز مراكز الشباب استعدادًا لاستقبال المخالطين لحالات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مع أماني النادري، وكيل وزارة التضامن، والدكتور حاتم كمال، وكيل مديرية الطب البيطري، وأحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإدارة الطب الوقائي والمكتب الفني بالمديرية، بالتنسيق مع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بالمديرية للوقوف على مدى استعدادات مراكز الشباب بالغربية لاستقبال المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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ووجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالمرور على مراكز الشباب التابعة لمحافظة الغربية والوقوف على مدى جهوزيتها لاستقبال المخالطين وتوفير كل مايلزم لذلك، لمواجهة سيناريوهات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت أماني النادري، إلى أنه سيتم فرش مراكز الشباب بالأسرة وتوفير المواد الغذائية استعداد لاستقبال المخالطين.

وأوضح الدكتور عبدالناصر أن كل هذه الإجراءات احترازية استعدادًا لمواجهة سيناريوهات فيروس كورونا.