شكرا لقرائتكم خبر عن نجل ضحية كورونا «التي رفض أهلها استلامها بعد الوفاة»: «مكنتش لاقي عربية إسعاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى أحمد صبحي، نجل السيدة أمينة التي توفيت بسبب كورونا في الإسكندرية، ما تردد حول رفضه وأسرته استلام جثمان والدته بعدما توفيت في مستشفى، مشدداً على وجود فيديوهات تظهره وهو يحمل نعش والدته دون أي إجراءات السلامة من شدة حبه لها.

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وتابع:«عندما اتصلت المستشفى بى كان في وقت الحظر الساعة 12 صباحاً، وحاولت الحصول على سيارة إسعاف من أجل جلب والدتى من أجل دفنها بمدافن العائلة ولم استغرق وقت كثير».

وأضاف أحمد صبحى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً:«لم أتخل عن والدتى ومنه لله اللى قال كدا»، لافتاً إلى أن من حمل نعش والدته معه ضابط وطبيب و3 جنود وشقيقه.

وعلق على إجراء المستشفى محضراً بشأن رفض أهل المتوفية استلام الجثمان، قائلاً: «لم يحدث ذلك مطلقاً أنا عامل في شركة مياه الشرب بالإسكندرية وطالبت من مدير عام الشركة بتعتى أن يوفر لى سيارة إسعاف ونظراً للحظر لم يتمكن حتى أكرمنى الله بسيارة إسعاف وذهبت إلى المستشفى وأخذنا الجثمان.. يوجد فيديوهات وأنا أحمل أمى دون أن أرتدى حتى الكمامة».