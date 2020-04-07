شكرا لقرائتكم خبر عن أب وأم و3 أطفال.. ماذا فعلت «الصحة» لأسرة مصرية مصابة بـ«كورونا»؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، عن تعافي أسرة مصرية مكونة من 5 أفراد من فيروس كورونا بشكل كامل. وأضاف في صفحته على «فيس بوك»، أن «الأسرة مكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال. تلقت الأسرة العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى (الصداقة) بأسوان منذ إصابتهم بفيروس الكورونا، وحتى شفائهم الكامل وخروجهم اليوم. حمد لله على سلامتكم ونتمني السلامة لباقي المصابين».

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