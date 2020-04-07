شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لازم تعرفها عشان ماتتصابش بكورونا.. سيلفى تيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 حلقة جديدة من برنامج سيلفى تيوب والذى طرح خلالها فكرة تخلى بعض رجال الأعمال عن مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المصريين وكيف أن هناك وسائل للتعقيم قد يكون لها بعض المخاطر.
يُطرح البرنامج في شكل ساخر للتوعية من الأخطار التي قد نتعرض لها بدون أن ندرى وفى هذه الحلقة يقدم البرنامج نصائح ومعلومات لا غنى عنها للوقاية من هذا الفيروس اللعين
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