شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 500 جنيه لـ 1.5مليون عامل غير منتظم.. ومرتبات 900 ألفاً بقطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة القوي العاملة من غدا الثلاثاء، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة، والتي يقدر عددها بنحو 900 ألف عامل .

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، في بيان له اليوم الأثنين، مشيرا إلي العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرف المنحة لها تصل إلي مليون و500 ألف عامل ، وسيتم الإعلان عن آليات تقديم المنحة لهذه الفئة من خلال الوزارة تسهيلا علي هذه العمالة، وذلك بتحديد أكثر مكان لصرف هذه المنحة لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، والحفاظ على كرامتهم.

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