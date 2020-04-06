شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة عن منصور الجمال: بدأ حياته دبلوماسي وترك السياسة لأجل والده وليلى علوي «أجمل زيجاته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«توفي أبي منصور رحمة الله عليه».. أعلن يحيى الجمال كلمة النهاية لحياة والده، رجل الأعمال، منصور الجمال، فيما قالت مصادر إنه توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وفاة «الجمال» جاءت بعد أيام قليلة من إعلان «يحيى» تدهور حالة والده الصحية، ووضعه على جهاز تنفس صناعي.

«الجمال» رجل أعمال معروف، له العديد من المشروعات الاقتصادية، ترصد «المصري اليوم» معلومات عنه في التقرير التالي، وفقًا لتصريحاته في برنامج «نجوم الإدارة»، المذاع على قناة «المحور»، عام 2019.

تخرج في كلية الحقوق، ونال الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس.

بدأ حياته العملية دبلوماسي في وزارة الخارجية، ثم جرى انتدابه بجامعة الدول العربية، وترقى إلى أن أصبح رئيس بعثة قبل أن يتجاوز عمره 28 عامًا.

كان السبب الرئيسي في استقالته من الجامعة العربية، بسبب نقل الجامعة إلى تونس بعد اعتراض الدول العربية على اتفاقية كامب ديفيد.

ترك السياسة من أجل والده، وبدأ حياته كاقتصادي.

بدأ حياته الاقتصادية في مشروعات عائلته، وأسس مشروعات في الخارج.

شغل منصب المستشار المالي والاقتصادي بالقصر الملكي البلجيكي، بلا راتب.

عاش معظم حياته خارج مصر، وتزوج بلجيكية، وأسس هناك الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية.

Advertisements

لديه 3 أبناء، وله علاقة مباشرة بعائلة رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، لا سيما أنه عم خديجة الجمال، زوجة جمال مبارك.

كان يرى أن حكومة أحمد نظيف، في عهد مبارك، كانت ممتازة، وأدت الغرض القومي، ولديها حلول رائعة للأوضاع في مصر.

يمتلك منصور مجموعة الجلالة للتنمية العقارية، وله مشروعات اقتصادية في مصر وأوروبا وأمريكا.

يمتلك مشروعًا لإنتاج الكوبلت في الكونجو، ومكتب للاستشارات المالية في نيويورك.

لا يندم على أي فرصة فاتته، ويقول إن قراراته سريعة ومدروسة، وبلا تردد.

قال إنه قد يعمل 20 ساعة في اليوم، ومتوسط عدد ساعات العمل 13 ساعة في اليوم.

تزوج 3 مرات، ومنها عام 2007 من الفنانة ليلى علوي، وقال عنها إنها «أجمل زيجة، ولم يتزوج بعدها».

تعرف الجمال على «ليلى» قبل الزواج بفترة كبيرة، نتيجة حضوره العديد من الحفلات الرسمية التي تقام على شرفها بالسفارة المصرية بالخارج، ولكنها كانت لقاءات رسمية، إلى أن تعرف عليها عن قرب، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج.

أكد «الجمال» أنه يحب «ليلى» كثيرا ويخاف عليها، واصفا إياها بـ«السيدة الشيك»، رافضا المقارنة بينها وبين جميلات الغرب، لأنها أكثر جمالا على حد قوله.

قالت ليلى علوي عنه في تصريحات صحفية عام 2008: «ربنا كرمني بإنسان أحببته وأحبني، فزوجي منصور الجمال رجل اقتصاد عاش أغلب حياته خارج مصر، وهو إنسان رائع وربنا هداني إليه، وسعيدة جدا بفرحة الناس، وأدعو لي أن أكون زوجة صالحة وناجحة»، مضيفة: «هو رجل قوي الشخصية، طيب القلب حنون إلى أبعد درجة، ورغم سنوات عمره الطويلة التي قضاها بالخارج إلا أنه رجل شرقي جدا، متفاهم وأشعر بالراحة أثناء الحديث معه، وأهم ما في الزواج السكينة، وبالفعل أشعر باستقرار وهدوء كاملين بداخلي، ولعل هذا هو السبب في أن كل من يراني هذه الأيام يشعر بأنني مختلفة، في الشكل والسلوك والجمال أيضا، فالحب يجعل الإنسان جميلا».

في فبراير 2015 انفصلت الفنانة ليلى علوي عن زوجها رجل الأعمال منصور الجمال.

قال «الجمال» عنها بعد الانفصال إنها «كانت ست بيت ممتازة، وطبيخها كان حلو»، وإنه قبل زواجه منها «لم يكن يعلم مهنتها، ولكنه أحبها بسبب شخصيتها».