شكرا لقرائتكم خبر عن «تبرعات لتوفير مقابر».. تفاصيل تجمهر أهالي بهتيم رفضًا لدفن ضحايا كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النائبة ثريا الشيخ عضو البرلمان عن دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أنها بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال تمكنوا من توفير 4 مقابر بمنطقة أبوزعبل لدفن ضحايا ووفيات فيروس كورونا المستجد من أبناء المحافظة.

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يأتي ذلك على خلفية الأزمة التي شهدتها منطقة مقابر بهتيم اليوم، حيث تجمهر أهالي المنطقة رافضين دفن إحدى ضحايا الفيروس والتي توفيت اليوم، رغم إتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة وتواجد فرق من الطب الوقائي والأمراض المتوطنه لإجراء عملية الدفن بالشكل الصحي، مما دعا أسرتها للتصرف ودفنها في مسقط رأسها بقرية السنطة بمحافظة الغربية.

وقالت النائبة، في بيان مصور بثته على صفحتها الرسمية على فيس بوك، إنها وعدد من رجال ألأعمال قاموا بشراء 4 عيون مقابر ستخصص اثنين للرجال واثنين للسيدات لدفن ضحايا الفيروس فقط لمنع أي مشكلات بين الأهالي في حال عدم السماح بدفن وفيات المرضي في أي مقابر أهليه بالمحافظة، مؤكدة ان المقابر تم شرائها بالفعل وجاهزة لإستقبال أي وفيات كورونا.

ووجهت الشيخ الشكر لرجال الأعمال والمشاركين في الفكرة، موجهة العزاء في وفاة الضحية ابنة منطقة بهتيم والتي إصيب بالمرض وتم نقلها لمستشفي عزل العجوزة حيث فاضت روحها.