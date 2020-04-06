شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح فعالة للتمييز بين الكمامة الأصلية والمغشوشة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء انتشار فيروس كورونا بشكل سريع حول العالم وازدياد حالات الوفاة الناتجة عنه، أصبحت الإجراءات الاحترازية كارتداء كمامة لمنع انتقال الفيروسات للجهاز التنفسي، أمر يحير الكثير من الأشخاص، ما يدفعهم للبحث عن وسائل للتفريق بين الكمامة الأصلية والكمامة المغشوشة، لذا إليكم طرق التفريق بينها وفقا لموقع gear best، الذي أكد أن التفريق بين الكمامة المغشوشة والكمامة الأصلية يعتمد على مجموعة من الاختبارات البسيطة التي تتمثل في ما يلي:

1- إشعال الولاعة ومحاولة النفخ عبر الكمامة التي ترتديها، فإذا انطفأت النار فهذا يعني أن تلك الكمامة مزيفة وغير صالحة للاستخدام.

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2- إشعال الطبقة الداخلية من الكمامة فإذا لم تشتغل فهي أصلية، وغير ذلك فهي مزيفة.

3- الكمامة الأصلية لا ينعكس الضوء من خلالها، على عكس الكمامة المزيفة.

4- الكمامة الأصلية لا يتسرب الماء من خلالها على عكس المزيفة.