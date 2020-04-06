شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر ترد على شائعة حضور الطلاب للمدينة: «إلزموا منازلكم فأمتعتكم مصونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت جامعة الأزهر أن إدارة الجامعة تتابع تفعيل الكليات للتعليم عن بعد ومدي استعدادهم لامتحانات نهاية العام، والتأكد من تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين داخل الكليات والمدن مع الحفاظ على سير العمل.

وأوصت جامعة الأزهر الطلاب بضرورة التركيز في دروسهم ومراجعة ما تم دراسته ومتابعة الدروس التعليمية عن بعد وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تحثهم على الذهاب للجامعة أو للمدن الجامعية، مؤكدة أن أي قرارات ستصدر بشأن الجامعة أو المدن سيتم نشرها على المركز الإعلامي للجامعة والموقع الإلكتروني للجامعة.

وقالت الجامعة في بيان: «حرصًا على سلامتكم الكاملة في إطار التوصيات والمعايير الوقائية الصحية والتي نحرص على الالتزام بها، وتقليص التحركات، والالتزام بالبيوت للحد من تداعيات هذا الفيروس نؤكد لكم جميعا أن جميع متعلقاتكم الشخصية بالمدن الجامعية مصونة ومحفوظة بها ولا خوف عليها، وهي متاحة لكم فور تغير الوضع الراهن. ولا صحة لما أشيع بين الطلاب ونشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.. ومن لديه استفسار يتعلق بهذا الموضوع يتواصل على البريد الإلكتروني ([email protected]) مع إرفاق صورة الرقم القومي، وسيتم الرد تباعًا على استفساراتكم».