شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: تكبدنا خسائر كبيرة .. عقوبات على أي منشأة تسرح العمالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة ناقش تأثيرات أزمة كورونا على قطاعي السياحة والطيران.

وتابع العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الاجتماع اهتم بالعمالة وهو ما ظهر من القرارات ، وقرار إسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 شهور جاء لمساعدة الشركات على دفع رواتب الموظفين.

وأضاف وزير السياحة والآثار «لن نسمح بتهاون في حق العمالة، والتقيت خلال الفترة الماضية مع عدد كبير من العاملين بالسياحة»، معلقا «الرئيس أكد أهمية جاهزية المدن السياحية لتكون أفضل مما كانت بعد انتهاء أزمة كورونا

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