شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: تكبدنا خسائر كبيرة .. عقوبات على أي منشأة تسرح العمالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة ناقش تأثيرات أزمة كورونا على قطاعي السياحة والطيران.
وتابع العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الاجتماع اهتم بالعمالة وهو ما ظهر من القرارات ، وقرار إسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 شهور جاء لمساعدة الشركات على دفع رواتب الموظفين.
وأضاف وزير السياحة والآثار «لن نسمح بتهاون في حق العمالة، والتقيت خلال الفترة الماضية مع عدد كبير من العاملين بالسياحة»، معلقا «الرئيس أكد أهمية جاهزية المدن السياحية لتكون أفضل مما كانت بعد انتهاء أزمة كورونا
وتابع «تكبدنا خسائر كثيرة بسبب الأزمة ودخل القطاع كان يصل إلى مليار جنيه شهريا قبل أزمة كورونا».
وأكد وزير السياحة والآثار أن عدد من السائحين طالبوا بالبقاء في مصر لشعورهم بالأمن، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات من عدة دول تشكر مصر على مساندتها في الأزمة، معلقا «هناك أقل من 700 سائح بمصر».
وقال «سفير ألمانيا قال لي بعد أزمة كورونا لن تحتاجوا إلى الترويج للسياحية، المواطنون الألمان الذين غادروا من هناك سيروجون لكم بفضل ما فعلتموه معكم، كما تلقيت اتصالات عديدة من دول أوروبية توجه الشكر لنا على حسن معاملة السياح».
وأوضح أنه سيتم توقيع عقوبات على أي منشآت اتخذت قرارت بتسريح العمالة.
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