شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل وباء كورونا في مصر: 65 إصابة بين حادة وحرجة.. ووفاة 25 قبل الوصول للمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقريرًا بتحليل الوضع الوبائي في مصر وحالة المصابين المتواجدين في المستشفيات.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في البيان اليومي بشأن حصيلة المصابين والوفيات، إن 85% من المصابين يعانون من أعراض بسيطة، وهو ما يعادل نحو 1123 مصابًا (1123.7).

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وأضافت "زايد" أن 7% من المصابين يعانون أعراضًا بسيطة، وهو ما يعادل نحو 92 مصابًا (92.54).

وأشارت إلى أن 3% يعانون أعراضًا حادة، وهو ما يعادل نحو 39 مصابًا (39.66)، لافتة إلى أن الحالات الحرجة تمثل نسبة 2%، وهو ما يعادل نحو 26 حالة (26.44).

ولفتت "زايد" إلى أن 30% من الوفيات في مصر كانت قبل الوصول إلى المستشفى، وهو ما يعادل نحو 25 حالة (25.5).