شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى حصيلة يومية في مصر.. 149 إصابة جديدة يقفزون بالإجمالي إلى 1322 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة الحصيلة اليومية لحالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن مصر سجلت 149 حالة إصابة، و 7 حالات وفاة، وفيما يلي أبرز الأرقام التي ذكرتها الوزارة:

خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل

المتعافون بينهم سيدة أجنبية

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إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 259 حالة حتى اليوم

عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.

تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون

من ضمن حالات الإصابة الجديدة عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين هو 1322 حالة

ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 85 حالة وفاة