شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طالب الصف الثالث الإعدادي سيقدم المشروع ومن يقبل منه يحصل على العلامة الكاملة في الترم الثاني ويضاف له مجموع الترم الأول..

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن امتحانات الثانوية العامة ثابتة في موعدها والدولة مصرة على أداء الامتحان في هذا التوقيت وذلك حفاظا على مستقبل الطلاب وعدم تعطيلهم أو حدوث مشاكل في أول عام جامعي لهم، مطالبا أولياء الأمور بعدم اصطحاب أبنائهم للمدارس منعا للتكدس.

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وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اختيار اللغة التي يقدم بها الطالب بحثه اختياري على جميع المدارس حتى التجريبية.

ولفت إلى أنه يسعى لإيصال المناهج للطلاب الموجودين في الخارج، موضحا أن هناك منصة للتواصل مع الطلاب في 7 دول

واكد شوقي أن أكثر من 50 مليون شخص دخلوا على المنصة الرقمية للوزارة ، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أخرجت أفضل ما بداخل المصريين عندما تكاتفوا وأظهروا نوعا من التعاطف المجتمعي خاصة مع الطلاب حيث سعى المواطنون لتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت لتسهيل أداء الامتحان على الطلاب.