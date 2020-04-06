شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال منصور الجمال بعد صراع من المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم، رجل الأعمال، منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة" للتنمية العقارية، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وبعد صراع مع المرض.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية لمنصور الجمال، تدهورت خلال الأيام الماضية، بعد أن شعر بأعراض أنفلونزا، وعند إجراء الكشف الطبى، والتحاليل المعملية، ثبت إصابته بالتهاب رئوى حاد، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، نظرًا لتعرضه لـ"نزلة شعبية حادة".

جدير بالذكر أن رجل الأعمال منصور الجمال، تخرج فى كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.