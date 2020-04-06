شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عن الكافيين.. اعرف نصائح الصحة العالمية للبالغين للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، عبر حسابه بموقع تويتر، البالغين بتناول غذاء متوازن كل يوم للحصول على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتين ومضادات الأكسدة، التى يحتاج إليها الجسم لتعزيز صحته وتقوية الجهاز المناعى وللحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية.

وأكد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، ضرورة تناول 4 حصص من الفاكهة، 5 حصص من الخضراوات و150 جراما من الحبوب، بالإضافة إلى 160 جم من اللحوم والبقوليات يوميا.





وشدد على ضرورة تناول 8- 10 أكواب من الماء كل يوم، وتناول الفواكه والخضراوات التى تحتوى على الماء والمشروبات الأخرى، وتجنب تناول كميات كبيرة من الكافيين وعصائر الفاكهة المحلاة وشراب الفاكهة ومركزات عصير الفاكهة والمشروبات الغازية والمنعشة.

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يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية شددت اليوم على ضرورة تأكد الحكومات من أن الأشخاص ذوى الإعاقة، يحصلون على الرعياة الصحية اللازمة، فى الوقت الذى تكافح فيه الدول، ضد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "خلال مكافحة كوفيد 19، يجب على الحكومات التأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتم تركهم خلال مواجهة كورونا، ولا يزال لديهم الحق في الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها على قدم المساواة مع الآخرين".

وفى سياق آخر وجه جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، التحية لرجال الجيش الأبيض في مصر، واصفاً إياهم بالمقاتلين لوجودهم في الصفوف الأمامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الأطقم الطبية جزء من المجتمع، والمنظمة تقييم ما يحدث داخل مصر من إجراءات.

وأضاف جون جبور، خلال مداخلة هاتفية للإعلامى عمرو أديب، ببرنامج الحكاية: "من أهم يما يتعلق بالفترة الراهنة، ومصر تتمتع بإجراءات الاستجابة قوية بما يتعلق بالوقت الراهن، كما أن مصر لديها عدة سيناريوهات لمواجهة انتشار الفيروس، وتختلف حسب تصور الوباء".