شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1120 حالة وإجمالى الوفيات 80 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 80 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1120 حالة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وفيما يواصل فيروس كورونا الانتشار الكبير فى مختلف دول العالم، حيث تجاوز عدد المصابين بهذا الفيروس أكثر من مليون وربع مليون مصاب، بالإضافة إلى حالات وفيات تخطت الـ 70 ألف حالة، وتسعى الدول الى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية بشكل مكثف للسيطرة على انتشار الفيروس.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 2523، مع 551 حالة شفاء و38 وفاة، وأعلنت الامارات اكتشاف 277 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 2067 حالة، مع شفاء 23 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 167.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، أنه تم تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا بما يرفع عدد المصابين إلى 665، وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 163.