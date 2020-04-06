شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أسبانيا تشكر طلاب أسوان وتبرز تقرير ”الخليج 365” حول دعم مدريد فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت السفارة الإسبانية بالقاهرة تقرير لصحيفة الخليج 365 أجراه الزميلين عبد الله صلاح وصلاح المسن، حول قيام طلاب قسم اللغة الإسبانية بجامعة أسوان بالتضامن مع ضحايا كورونا فى إسبانيا، وغردت السفارة الإسبانية على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر" قائلة : شكرًا على تشجيع طلاب جامعة أسوان، وإطلاق هذه المبادرة.

وكان طلاب قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن جامعة أسوان، قد أطلقوا فيديو تضامنا مع دولة إسبانيا، تحت شعارات عديدة منها "نحن المصريون مع إسبانيا، مصر مع إسبانيا ضد فيروس كورونا، لن نستسلم، سنظل معا إخوة يدا بيد حتى نتجاوز الازمة ، قلوبنا معكم، نشعر بالآماكم، سنعبر المحنة وسننتصر على الفيروس، لا تيأسوا أبدا، نعرف إنكم أقوياء، وواثقين فى قدرتكم وقوة عزيمتكم على هزيمة المرض، تضرعوا إلى السماء ونحن معكم نصلى وندعو، اليوم توحدنا فقط الإنسان يقف بجانب أخيه الإنسان " .

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وأضاف الدكتور ناصر عبدالرازق عميد كلية الألسن بجامعة أسوان، أن طلاب قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن جامعة أسوان، قاموا بإنتاج فيديو يعلنون فيه تضامن المصريين مع دولة إسبانيا، خاصة ومع كافة دول العالم التى تفشى بها فيروس كورونا المستجد الذى حصد أرواح عشرات الالاف من المواطنين حول العالم.

وبمشاركة إلينا برابو إسبانية الجنسية ومدرسة اللغة الإسبانية بالقسم، وأحمد عبد المنعم المدرس المساعد بالقسم، الذين شاركوا فى إنتاج هذا العمل الإنسانى والطلابى.