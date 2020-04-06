شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر غدا ويظهر باللون الوردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مصر والوطن العربى مساء غد الثلاثاء 7 أبريل ثالث بدر عملاق من أربعة، وهو أكبرها من حيث الحجم الظاهرى والإضاءة لسنة 2020، وهو يمثل أيضاً أول قمر بدر خلال فصل الربيع وسيبقى مشاهداً طوال الليل.

والقمر البدر سيشرق مع غروب الشمس، مكتسياً لوناً ضارباً فى الحمرة أو برتقالى نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوى حول الأرض التى تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضى المعتاد وهذا يحدث فى كل شهر.

إن وصف القمر العملاق يطلق على القمر سواء كان فى المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلومتر، والتسمية العلمية هي قمر الحضيض بمعنى وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه سوف يتميز القمر البدر غد الثلاثاء مقارنة بباقي الأقمار البدر الأخرى هذه السنة بأنه سيتزامن بشكل استثنائة مع وقوعة في نقطة الحضيض، وذلك عند الساعة (6:08 مساء بتوقيت جرينتش) وسيكون على مسافة 356,906 كيلومتر، يتبع ذلك بعد 8 ساعات و 27 دقيقة وصوله لحظة الاكتمال ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال شهر شعبان.

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بشكل عام قد لا يلاحظ فرق في الحجم الظاهرى لهذا البدر العملاق مقارنة بأقمار البدر الأخرى، ولكن يمكن للأشخاص المتمرسين ملاحظة حجم إضافى ظاهرى لهذا القمر البدر.

جدير بالذكر أن هذا التوقيت يعتبر من الشهر القمري الأفضل لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر مقارنة ببقية التضاريس التي تبدو مسطحة وتكون ظلالها قصيرة جدا لأن وجه القمر يكون واقعا بالكامل في نور الشمس.