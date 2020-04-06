شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء يبحث شكوى مواطن متضرر من عدد انتظام القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك من خلال البريد الالكترونى الخاص شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من عدم انتظام قارئ عداد الكهرباء وإعطاء قراءات وهمية بالرغم من وجود العداد خارج الشقة.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم، أنه بدراسة وبحث شكوى المشترك بالتنسيق مع شركة التوزيع التابع لها، تبين ما يلى:-

صدرت فاتورة شهر ديسمبر متوسط لعدم قراءة العداد بقيمة 1176جنيه ، وتم سدادها متضمنه قسط إستهلاك شهر سبتمبر بقيمة 362جنيه، وصدرت فاتورة شهر يناير بقراءة 136607 ك.و.س باستهلاك 611 ك.و.س مشرحه على (2) أشهر محاسبة مع خصم ماتم سداده من متوسطات لتصبح بقيمة النظافة 5 جنيهات وتم سدادها.

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وأشار الجهاز أنه بتاريخ 11/1/2020 تم عمل معاينة علي الطبيعة وتبين أن قراءة العداد 137206ك.و.س بفارق استهلاك 599 ك.و.س عن فترة 12/12/2019 تاريخ تسجيل إستهلاك دورة 1/2020 حتى تاريخ المعاينة، وقامت الشركة الاتصال بالشاكى وإبلاغه.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

أو من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز ومن خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم. أو على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، أو من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).

كانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابو الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ، تلقت الوزارة 4 مليون 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.