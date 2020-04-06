شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية: 75% من حالات وفيات فيروس كورونا فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد فى العالم إلى 70 ألفا على الأقل، منها نحو 75% فى أوروبا، وفقاً لإحصائيات نشرتها وكالات الأنباء.

ومنذ أول ظهور للوباء بالصين في ديسمبر، تم تسجيل مليون و277 ألفا و585 إصابة بالفيروس، أكثر من نصفها في أوروبا (676 ألفا و462 إصابة)، و353 ألفا و159 في الولايات المتحدة وكندا (9955 مجموع الوفيات في البلدين)، و119 ألفا و955 في آسيا (4239 وفاة).

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجّلة 70009، بينها 50215 في أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بالفيروس.

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وسجلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات بـ15877 وفاة، وتليها إسبانيا بـ13055، ثم الولايات المتحدة بـ9648، وفرنسا بـ8078.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا يسيرا من الحصيلة الفعلية للإصابات، إذ إنّ دولا عدة لا تجرى الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.