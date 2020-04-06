"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت بعض الأسر مؤخرا اسم كورونا وكوفيد على مواليدهم الجدد للتعبير منهم عن أن فيروس كورونا رغم خطورته لكنه كان قادرا على توحيد العالم في صف واحد وهو الدفاع عن الإنسانية، حيث أنجبت سيدة هندية "توأم" الأيام الماضية وأطلقت عليهما كوفيد وكوروا.
وقالت الأم لوكالة برس تراست الهندية لقد تمت الولادة بعد مواجهة صعوبات لذلك أردنا أنا وزوجي جعل هذا اليوم لا ينسى، وفى ولاية أخرى بالهند أطلق مواطن على مولودته الجديدة اسم كورونا مفسرًا ذلك أنه تيمنًا بالأثر الإيجابي للفيروس وهو "توحيد " العالم في مواجهة هذا الوباء.
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