شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تداهم مخازن الأغذية والمستلزمات الطبية لمواجهة جشع التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية تم تنفيذ حملات ميدانية على أماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية ومستلزمات الوقاية الطبية لمواجهة جشع التجار بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالعديد من محافظات الجمهورية أبرزها (الشرقية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والغربية، والإسماعيلية، والبحيرة، وجنوب سيناء، وبنى سويف، والفيوم، وأسيوط، ‏والأقصر).

أسفرت أعمال الهيئة وأجهزة الدولة عن ضبط 23,5 طن سلع تموينية متنوعة من (الدقيق، والسكر، والزيت، والأرز) مخزنة لخلق طلب متزايد خلال الفترة الحالية وبيعها بأسعار مُغالى فيها لتحقيق أرباح مضاعفة من فرق أسعار البيع، مستغلين حاجة المواطنين، كما تم ضبط نصف طن من (اللحوم، الودواجن، الأسماك) غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وعدد 1560 عبوة غذائية منتهية الصلاحية، وكذا ضبط ورشة تصنيع غير مرخصة لتغليف وتعبئة المياه من مصدر محلى وباستخدام فلاتر ومرشحات غير مطابقة للمواصفات وبيعها كعبوات مياه معدنية، وتم تحرير محاضر لعدد 25 مخبز، لقيامهم بالغلق اثناء توقيتات العمل والامتناع عن الإنتاج وبيع الخبز للمواطنين.

كما أسفرت حملات الهيئة والأجهزة التنفيذية على بعض الصيدليات وأماكن بيع وتخزين المُستلزمات الطبية عن ضبط حوالى 53 ألف عبوة دواء ومنشطات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و7392 لتر مطهرات غير مرخص استخدامها كمنتج صناعى أو طبى وعدد 7200 قفاز طبى وعدد 5650 سرنجة وعدد 2842 كمامة طبية جميعهم غير مطابقين للمواصفات، واُحيل مرتكبى تلك المخالفات، والمنتجات المضبوطة المُحرزة للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.