شكرا لقرائتكم خبر عن شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعالى الآن أصوات تفاؤلية بأن ارتفاع درجة حرارة الجو مع دخولنا فصل الربيع، قد يقضى على فيروس كورونا أو يقلل من نشاط انتشاره على الأقل، فأغلب الأبحاث ركزت على نظرية انتماء الفيروس لعائلة الفيروسات التاجية التى تتراجع مع درجات الحرارة المرتفعة مثل دور الانفلونزا العادية

وهناك أيضا دراسة صينية أكدت أن درجة 32 مئوية قد تقلل بقاء فيروس كورونا على الأسطح الفولاذية للنصف، التفسير العلمى لذلك هو وجود طبقة دهون تحمى الفيروس تتأثر بدرجة الحرارة مما يجففها شكل أسرع وبالتالى يتعطل انتشاره.