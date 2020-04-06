شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد ترفع غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر بنسب تتراوح بين 33 و200% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد رفع قيمة الغرامات المفروضة على استقلال القطارات بدون تذكرة سواء القطارات المكيفة أو العادية، على أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة ابتداء من الغد الثلاثاء، وتراوحت قيمة الزيادات الجديدة بين 33 و200% بالمقارنة بقيمة الغرامات الحالية، لافتة إلى قرارها جاء بناء على قرار مجلس المديرية بالهيئة بشأن تعديل قيمة الغرامة الواجب تحصيلها من الركاب المخالفين بالقطارات المكيفة والمميزة والمطورة والضواحى الصادر بتاريخ 31 مارس 2020 والقرار الوزارى رقم 225 لسنة 202 المتضمن تعديل قيمة الغرامة الواجب تحصيلها من الركاب المخالفين بالقطارات.

وتضمن قرار هيئة السكة الحديد تعديل قيمة الغرامة الواجب تحصيلها من الركاب المخالفين والمستقلين بدون تذاكر داخل القطارات الـ vip وقطارات النوم لتصبح 40 جنيها بدلا من 30 جنيها، والقطارات المكيفة الإسبانى والفرنساوى لتصبح 30 جنيه بدلا من 20 جنيه، والقطارات المميزة والطورة لتصبح 20 جنيه بدلا من 10 جنيهات، وقطارات الضواحى وخطى أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو لتصبح 15 جنيه بدلا من 5 جنيهات.

Advertisements

ونص قرار هيئة السكة الحديد على الإبقاء على حصة مشرف القطار فى قيمة الغرامة كما هو دون تعديل وفقا للتعليمات الانضمامية رقم 6 لسنة 2019 على أن تؤول باقى الغرامة إلى الهيئة، حيث يحصل الكمسرى على 40% من قيمة الغرامات التي يحصلها، مطالبة مشرفى لقطارات (الكمسارية) بتصحيح قيمة الغرامة على إيراد 14 بالعهدة المستعملة حاليا قبل صرفها للركاب بالقطارات لحين طباعة العهدة الجديدة.



