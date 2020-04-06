شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: الفيديو المتداول لإجراءات المرحلة الثالثة لمواجهة كورونا مزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مجلس الوزراء صحة ما يتم تداوله من فيديو يزعم إصدار مجلس الوزراء حزمة من إجراءات المرحلة الثالثة التي سيتم تطبيقها ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا. Advertisements وأوضح مجلس الوزراء، أن هذا الفيديو غير صحيح، مؤكدا أن الفيديو المتداول مزيف، ولا علاقة له على الإطلاق بمجلس الوزراء، ونوضح أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات احترازية جديدة بخلاف المعلن عنها مسبقاً، وأنه في حال اتخاذ أية قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ونشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعة، ونهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء أية معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة: الفيديو المتداول لإجراءات المرحلة الثالثة لمواجهة كورونا مزيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.