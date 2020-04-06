أخبار مصر.. صرف مرتبات شهر أبريل مبكرا يوم 19 بدلا من 23

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان وزير المالية تبكير صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالدولة، يوم 19 أبريل، بدلا من 23 من الشهر ذاته، فضلا عن تغطية كاملة لأزمة فيروس كورونا حول العالم، وتقارير خاصة رياضية وفنية واقتصادية متنوعة

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد ١٩ أبريل بدلاً من يوم الخميس ٢٣ من الشهر نفسه، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

السكة الحديد والمترو: لا إصابات بين العاملين حتى الآن بفيروس كورونا

كلف المهندس كامل الوزير، وزير النقل هيئات وشركات الوزارة خصوصا السكة الحديد والمترو بتوفير أجهزة مسح حرارى للكشف على العاملين لديهم يوميا، وأى عامل تظهر عليه أى أعراض أو يشتبه فى إصابته بـ"كورونا"، ضمن الإجراءات التى تتخذها وزارة النقل لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد عبد الفتاح فكرى، رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد والمترو أنه تواصل مع جميع اللجان النقابية على مستوى مختلف مناطق السكة الحديد بالجمهورية، وتأكد عدم وجود أى حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وأن جميع العاملين الذين اشتبه بإصاباتهم جاءت نتائج تحاليلهم سلبية، ونفس الأمر بالنسبة لخطوط مترو الأنفاق.

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، "إنفوجراف"، بـ10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل ، ومنها فيما يتعلق بالعمل عن بعد، التواصل المستمر مع المدير او زملاء العمل، والالتزام بكافة واجبات وضوابط الوظيفة الحقيقة، وتحديد أوقات راحة معينة بحد أقصى 20 دقيقة، والتحرك كثيرا فى المنزل للحفاظ على نشاط الجسم .

وحول نصائح التعليم عن بعد، تحديد جدول معين لتلقى الدروس وهدم ارتداء ملابس النوم أثناء مشاهدة الدروس والحفاظ على أوقات النوم العادية وممارسة الرياضة فى المنزل يوميا .





مستند.. فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

يستعد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لعقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس خلال الأيام المقبلة مع جميع الاتحاد الوطنية حول العالم، بشأن التعديلات التى ستطرح للمناقشة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الخطير.

وتوقفت جميع المسابقات المحلية والدولية فى جميع أنحاء العالم بسبب تفشى فيروس كورونا، الذى أودى بحياة الكثير من الأشخاص.

وفقا لصحيفة "الاتحاد الإماراتية"، فإن الاتحاد الدولى أرسل وثيقة على الاتحادات القارية حول العالم، تتعلق بأهم التعديلات التى تتم مناقشتها فى مقره بزيورخ، مع كافة المؤسسات القارية المختصة والمعنية، وجاءت فى 11 صفحة، وتضمنت 4 مقترحات لمواجهة تداعيات وباء كورونا على لوائح اللعبة حول العالم.





مطالب برلمانية باستعجال مناقشة قانون العمل لتفعيل صندوق حماية العمالة غير المنتظمة..وبحث إمكانية إنشائه بقانون منفصل أو بقرار جمهورى.. ونواب يطالبون بضمهم لـ"صندوق الطوارئ"..وإعداد قاعدة بيانات شاملة

طالب عدد من نواب البرلمان باستعجال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة في البرلمان من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، لتفعيل المادة الخاصة بإنشاء صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، أو إصدار قانون منفصل أو قرار جمهورى لإنشاء الصندوق، بينما اقترح البعض ضم هذه العمالة لصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.





ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى 8611 حالة منهم 248 فى حالة خطرة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 51 حالة معظمهم مسنون كانوا يعانون أمراضًا مزمنة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلى "مكان"، تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس ارتفع صباح اليوم إلى 8611 وصفت حالة 248 منهم بخطيرة، فيما يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعى 106 مرضى، وتعافى أكثر من 585 مريضًا.

وبحسب تقييمات الوزارة فإن حصيلة الإصابات فى إسرائيل، ربما تصل إلى عشرات الآلاف إذا ما استمرت وتيرة انتقال العدوى على النحو الحالى حتى نهاية الشهر الجاري.

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وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أن من بين حالات الإصابة 106 مرتبطون بأجهزة تنفس، و182 حالة متوسطة، والباقى حالتهم طفيفة، مشيرة إلى أن 546 من المصابين شفوا من الإصابة بالفيروس وعادوا إلى بيوتهم.





زحام على صرف إعانة الـ500 جنيه في ميدان سفنكس

رغم التحذيرات من كورونا، تشهد عملية صرف الإعانة الاستثنائية المقدرة ب500 جنيه زحاما شديدا في ميدان سفنكس بالمهندسين.





الأعلى للإعلام يواجه "فتي" غير المختصين حول كورونا.. المجلس ينهى بث برنامجين استضافا غير معنيين.. ويحجب 5 صفحات على السوشيال ميديا.. ويلزم مذيع بالاعتذار للمشاهدين.. ومكرم محمد أحمد: عقوبات رادعة ضد المخالفين

عقوبات صارمة أعلن عنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد عدم التزام وسائل الإعلام بالضوابط التى وضعها لتنظيم عمل برامج التوك شو والبرامج الطبية وخاصة فى ظل تناول الوسائل لأزمة فيروس كورونا ، حيث شدد المجلس على ضرورة عدم استضافة غير المختصين وعدم السماح بظهور الضيوف الأطباء الا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة و الجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.

وجاء من ضمن ضوابط عمل البرامج الطبية التى وضعها المجلس عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس وعدم الإعلام عن مستشفيات أو مراكز علاجية الا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة و السماح لها بالعمل وعدم الإعلان عن أدوية الا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة ومراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة وعدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.





الحمدين يستغل أزمات بريطانيا.. ديلى ميل: موزة تشترى فندقا بـ859 مليون دولار

فى الوقت الذى يعانى فيه القطريون من أثار تفشى وباء كورونا وتسجيل عدد كبير من الإصابات فى البلد الصغير، فإن الطبقة الحاكمة تواصل الإنفاق ببذخ على شراء الفنادق الفاخرة فى العواصم الأوروبية.

فقد كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الشيخة موزة، زوجة حاكم قطر السابق، وزوجة الحاكم الحالى تميم بن حمد، قد اشترت فندق ريتز بالعاصمة البريطانية لندن.

ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية الذى استشهد بمصادر لم يكشف عن هويتها، فإن الفندق تم الاستحواذ عليه من قبل مدير مالى ينوب عن الشيخة موزة بنت ناصر، زوجة حمد بن خليفة أل ثان. وتمتلك عائلة أل ثان القطرية أكثر من 100 فندق فخم حول العالم من خلال عدد من الكيانات الاستثمارية، بحسب الصحيفة.

وأفادت ديلى ميل أن القطريين دفعوا 700 مليون جنيه استرلينى أى حوالى 859 مليون دولار مقابل الريتز ومبنى مجاور.

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

اعتدى اثنان من رابطة ألتراس نادى برشلونة الإسباني " Boixos Nois"، على مشجع ينتمى إلى فريق إسبانيول داخل "فال دى هابرون"، أحد مستشفيات الحجر الصحي، لمحاربة فيروس كورونا.

وفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اثنين من مجموعة " Boixos Nois" المنتمية إلى برشلونة، وأحد مشجعى رابطة إسبانيول فى مستشفى "فال دى هابرون"، لمنح الطعام إلى الأطباء والعاملين فى طار حملة مكافحة فيروس كورونا، وقاموا بالاعتداء عليه ضرباً ما دفعه للهروب داخل المستشفى.

وتواجه مدينة برشلونة الإسباني بقوة فيروس كورونا المستجد، والذى تفشى فى إسبانيا وأدى إلى وفاة وإصابة الآلاف.

من ناحية أخرى، يبدو أن مشوار النجم الكرواتى إيفان راكيتيتش قارب على نهايته مع فريقه الحالى برشلونة الإسباني، والذى بدأ عام 2014، عندما جاء من فريق إشبيلية.





بايرن ميونخ يتحدى فيروس كورونا ويعود للتدريبات الجماعية.. صور

عاد نادى بايرن ميونخ الألمانى للتدريبات الجماعية على الرغم من استمرار تفشى فيروس كورونا المستجد، الذى اجتاح مختلف دول العالم خلال الأشهر الماضية.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية أن لاعبى بايرن ميونخ عادوا فى أول ظهور للاعبين من جديد بعد توقف النشاط الرياضى لتفشى الوباء الذى اجتاح العالم مؤخرا، ووضع مسئولو بايرن ميونخ ضوابط صارمة لاستئناف التدريبات الجماعية من جديد، عن طريق مجموعات صغيرة تضم 4 أو 5 لاعبين.





التكنولوجيا السلاح الأكثر فتكا فى محاربة كورونا.. الروبوتات للحفاظ على الأطباء.. موازين الحرارة عبر الإنترنت للحد من عدوى كوفيد 19.. طائرات بدون طيار لتطهير الشوارع ومراقبة الطوارئ.. والتطبيقات لمتابعة المصابين

أصبحت التكنولوجيا أهم وأكبر سلاح فى معركة محاربة فيروس كورونا فى العالم، فقد انتشرت فى الفترة الأخيرة لمنع العدوى فى محاولة احتواء الوباء، ومن الطائرات بدون طيار والروبوتات إلى تطبيقات الهواتف المحمولة للإبلاغ عن أعراض الفيروس، وتقنية موازين الحرارة 5G.