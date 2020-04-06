شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد مخرجات التعلم لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن مخرجات التعلم التي يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الامتحانات فيها، حتى موعد تعليق الدراسة 15 مارس 2020 بسبب الجائحة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وكذلك تحديد مخرجات التعلم لاختبار المفاهيم (TOC) واختبار استعداد القبول بالجامعات (URT) بناءً على ما تم دراسته حتى 15 مارس 2020 وأيضًا بالنسبة للمفاهيم المتضمنة في مخرجات التعلم التي تم دراستها في الصفين الأول والثاني الثانوي (Inventory) ذات الارتباط الوثيق بمخرجات التعلم التي تم إقرارها حتى 15 مارس 2020.

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وسيتم نشر هذه المخرجات من خلال وحدة مدارس المتفوقين وعلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفنى، اعتمد جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسى ‏الحالى 2019- 2020، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 7 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 5 يوليو ‏‏2020.