شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد والمترو: لا إصابات بين العاملين حتى الآن بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المهندس كامل الوزير، وزير النقل هيئات وشركات الوزارة خصوصا السكة الحديد والمترو بتوفير أجهزة مسح حرارى للكشف على العاملين لديهم يوميا، وأى عامل تظهر عليه أى أعراض أو يشتبه فى إصابته بـ"كورونا"، ضمن الإجراءات التى تتخذها وزارة النقل لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد عبد الفتاح فكرى، رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد والمترو أنه تواصل مع جميع اللجان النقابية على مستوى مختلف مناطق السكة الحديد بالجمهورية، وتأكد عدم وجود أى حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وأن جميع العاملين الذين اشتبه بإصاباتهم جاءت نتائج تحاليلهم سلبية، ونفس الأمر بالنسبة لخطوط مترو الأنفاق.

وأضاف فكرى لـ"الخليج 365" أن جميع العاملين فى تشغيل القطارات سواء بالسكة الحديد أو مترو الانفاق تم التشديد عليهم باتخاذ كافة إجراءات الوقاية ضد كورونا خصوصا المتعاملين منهم مع الجمهور، لافتا إلى أنه يتم توزيع حوالى 5 آلاف كمامة طبية يوميا ومواد مُعقمة على كافة العاملين المتعاملين مع الجمهور للوقاية من كورونا.

وأوضح فكرى أن عامل بمنطقة أسوان اشتبه بإصابته نتيجة تأكد إصابة زوج شقيقته بفيروس كورونا وتم إيقافه عن العمل وإحالته لمستشفى حميات أسوان إلا أن نتائج تحاليله جاءت سلبية وعاد إلى عمله اليوم، ونفس الأمر حدث ما عامل فى ورش عمرات وصيانة الجرارات "ايرماس" ظهرت عليه بعض الأعراض وتم تحويل العامل لمستشفى الحميات إلا أن نتائج التحاليل جاءت أيضا سلبية.