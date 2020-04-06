شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن الأجزاء المحذوفة لطلاب التعليم الفنى بعد 15 مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الأجزاء المحذوفة من المناهج المقررة للتعليم الفنى بعد يوم 15 مارس 2020 (موعد تعليق الدراسة).

أولاً: بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2019/2020:

يقوم قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوفاء بجميع الإجراءات والالتزامات المطلوبة بهذا الشأن.

ونظرًا لكثرة الاستفسارات عن الأجزاء التى لن تدخل فى التقييم فى اختبار نهاية العام والتى كان مقررًا لها التدريس بعد تاريخ 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) فقد تم إرسال قوائم بجميع الأجزاء بكافة المقررات والتخصصات التى لن تدخل فى التقييم فى آخر العام إلى المديريات التعليمية لإعلانها على صفحاتها الرسمية، وكذلك يتولى مديرو عموم التعليم الفنى بالمديريات التعليمية مسئولية متابعة إعلانها على الصفحات الرسمية للمدارس على مواقع التواصل الاجتماعى، كما قام قطاع التعليم الفنى بإعلانها على منتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط http://www.fanyeduc.yoo7.com/، كما ستعلن أيضًا على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم الفني.

وقالت الوزارة: نظرًا لأن أعمال طباعة الأوراق الامتحانية قد بدأت قبل تاريخ تعليق الدراسة مما يعنى أن بعض الأوراق الامتحانية التى تم طباعتها وتحتوى على أجزاء لن يتم تقديرها وسيتم إعادة توزيع الدرجات المخصصة لها على بقية أسئلة الامتحان بما يضمن مصلحة الطلاب أثناء عملية التقدير .

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ثانيًا: بخصوص طلاب سنوات النقل بالمدارس الفنية:

بالإشارة إلى قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاص بسنوات النقل فى مدارس التعليم الفنى بكل أنواعها ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بشأن تكليف الطلاب بإجراء بحوث تطبيقية لإعدادها عن بعد من منازلهم وستشمل هذه البحوث الأجزاء التى تم تدريسها فى المقررات المختلفة حتى 15 مارس 2020 .

وأكدت الوزارة: سوف يتم إعلان البحوث التطبيقية المطلوبة خلال الفترة من 18- 23 أبريل 2020 وفقًا للخطة الزمنية التى تم الإعلان عنها، وسوف يتم تخصيص الفترة من 26 إبريل حتى 15 يونيو 2020 لإعداد البحوث التطبيقية.