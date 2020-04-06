شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقم الطبى للحجر الصحى بالإسماعيلية يحتفل بخروج 9 متعافين جدد من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل قبل قليل الطاقم الطبى بمستشفى أبوخليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، بخروج 9 حالات جديدة، بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن تحولت نتيجتهم التحاليل المعملية الخاص بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل إجمالى الحالات التى خرجت من الإسماعيلية حتى الآن 51 تعافى.

وسجل مستشفى بمستشفى أبوخليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية حتى أمس 42 حالة خروج بعد تماثلهم للشفاء، وتم خروج 9 حالات أخرى قبل قليل، وهم شريف مجدى سيد 41، من القاهرة، وصفوت انور عبده53 سنة، من الحيزة، وعاكف إبراهيم عبده، ٥٠ سنه من القاهرة، وبدريه عيد محمد،70 من بنى مزار، وأحمد سمير سعد 35، من المحلة، وعلى جلال أحمد 35سنة من جنوب سيناء، وسماح أحمد عبدالعزيز 58 سنة من بنى مزار، ومريم محمد على 23 سنة من القليوبية، بالإضافة إلى الإيطالية كلوديا، وهى فى انتظار وصول مسؤولى السفارة الإيطالية للأطمئنان عليها وأصطحابها إلى القاهرة.

وفى الإسماعيلية، عقب بدء ظهور، حالات إيجابية من مصابى فيروس كورونا فى المحافظات، كان مستشفى أبوخليفة الطوارئ، بالإسماعيلية والواقع على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، جاهزا ليكون مقرًا للحجر الصحى من أجل استقبال أى حالة إصابة بفيروس "كورونا" المنتشر.

واستقبل المستشفى أعدادًا كبيرة من كل المحافظات، وصلت إلى 60% من الحالات المصابة، بعد أنهت مديرية الصحة بالإسماعيلية استعداداتها، لتجهيز المستشفى، والذى كان قد تم افتتاحه قبل عام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، كما تم منع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائى، والتأكد من سلامة التجهيزات مستشفى أبوخليفة الطوارئ، أقسام الحجر الصحى، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى "الكمامات، والجوانتى، والمواد المطهرة".