الصحة تصدر تعليمات للجيش الأبيض لحمايتهم من كورونا.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة منشور دورى إلى جميع هيئات وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها بالإجراءات التى اتخذتها الوزارة لحماية أعضاء الفريق الطبى من الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد الخطاب أنه فى ضوء الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة لكافه مقدمي الخدمات الطبية ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهه فيروس كورونا فإنه يتم تخصيص ممر خاص بكل مستشفى تدخل منها حالات الاشتباه بفيروس كورونا، كما يتم إجراء فحص يومى صباحى للعاملين بالمستشفيات بمدخل العاملين بالمستشفى قبل التوقيع فى دفتر الحضور والتاكد من توافر جميع أدوات الوقاية الشخصية والمطهرات اللازمة للتعامل مع أى حالات مشتبه فى إصابتها.
كما تضمنت بالتعليمات عدم السماح لاي مقدم خدمات طبية بالتعامل مع المرضى إلا بعد استخدام ادوات الوقاية الشخصية المناسبة وتخصيص مراقب من فريق مكافحة العدوي بالمستشفى للتاكد من التزام افراد الفريق الطبي بارتداء ادوات الوقاية الشخصية وإبلاغ مدير المستشفى فورا بأي تجاوزات ، كما يحظر على أيا من افراد الفريق الطبي الخاضعين للعزل الطبي أن يثبت العمل في منشأة خاصة في فتره العزل وتقع المسؤلية القانونية عليهم.
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 78 حالة وفاة.
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