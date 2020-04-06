"هات 2 مليون جينه وخد أبوك"..الأمن يكشف ملابسات اختطاف صاحب شركة مقاولات بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم باختطاف صاحب شركة وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

تلقى المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث 15 مايو، بلاغًا باختطاف مالك شركة مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، أثناء سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم متجهاً للشركة عمله الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان؛ حيث فوجئ مالك الشركة بقيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باستيقافه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم، واصطحابه بسيارته إلى أحد الدروب الصحراوية بدائرة مركز الصف بالجيزة، وقاموا بالاتصال بابنه وطلبوا منه مبلغ مالي 2 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه، إلا أن نجله قام بالتفاوض معهم واتفق على دفع مبلغ 250 ألف جنيه، وطلبوا منه ترك المبلغ المالي بطريق (الكريمات/أطفيح) وعقب ذلك أطلقوا سراحه بالسيارة قيادته.

بإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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أسفرت التحريات التي أشرف عليها العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، أن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص مقاول، ونجل شقيقته "سائق" مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، وآخر مقيم بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد أحمد إبراهيم وأحمد الحسيني ومحمد يحيى، ضباط مباحث القسم، من ضبط المتهمان الأول والثاني، وبمواجهتهما أمام العميد محمود حجازي، مفتش المباحث، اعترفا بارتكابها للواقعة تفصيلياً بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر الأول بأنه نظراً لسابقة عمله طرف المجني عليه وعلمه بثرائه، عقد العزم على خطفه ومساومة إبنه على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحه، وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهمان الثاني والثالث لارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهمان ضبط (مبلغ 65 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة")، وأضافا بأن السلاح والسيارة المستخدمين في ارتكاب الواقعة وباقي المبلغ المالي بحوزة المتهم الثالث.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الهارب بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بمركز شرطة الصف بالجيزة، باستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (سيارة ملاكي المستخدمة في ارتكاب الواقعة - مسدس صوت - 10 طلقات - مبلغ 135 ألف جنيه - 150 جرام لمخدر الهيروين)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمان المضبوطان، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد بدوي هاشم، مأمور قسم 15 مايو، إلى النيابة العامة.