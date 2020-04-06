تأجيل محاكمة رامي صبري أمام في اتهامه بالتهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، محاكمة المطرب رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف و 566 جنيه للضرائب العامة، لجلسة 8 يونيو.
وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامي صبري من دفع مبلغ 336 ألف و566 جنيه، عن أعماله في الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.
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