تأجيل محاكمة رامي صبري أمام في اتهامه بالتهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، محاكمة المطرب رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف و 566 جنيه للضرائب العامة، لجلسة 8 يونيو.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامي صبري من دفع مبلغ 336 ألف و566 جنيه، عن أعماله في الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.