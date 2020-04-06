تأجيل محاكمة 12 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لـ6 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، سماع مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 6 مايو.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات اتهامات بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.