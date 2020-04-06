محافظ القاهرة يحذر المخالفين: سنتخذ الإجراءات القانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ضرورة المراجعة المستمرة لأوضاع العقارات في نطاق كل حي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها مع استمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها البعض معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وشن حي المعادي، وفقا لبيان، صباح اليوم، حملة تمكن خلالها من وقف أعمال مخالفة بالعقار رقم (19 ب) تقسيم الجمعيات بشارع مكة زهراء المعادي، والعقار رقم 19 شمكة زهراء المعادي

ونجح حي حدائق القبة في إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 22 شارع الصيرفي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وحذر محافظ القاهرة، كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات في انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال أي مخالفة والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء في المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها