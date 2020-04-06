وكيل "خطة النواب" يكشف عن مقترح بحذف واستبدال فئات مستحقة من البطاقات التموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، عن تعديلات اللجنة على الموازنة العامة المرتقب مناقشتها وإقرارها قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وقال عمر: "سأتقدم بمقترح خاص من خلاله يتم استبعاد الموظفين وأصحاب المعاشات من بطاقات التموين؛ لأن رواتبهم سارية ودخولهم لم تتأثر، لتتم بعد حذفهم مضاعفة الحصة التموينة التي تصرف لصالح العمالة غير المنتظمة في أول ٣ أشهر بعد إقرار الموازنة، مع دعم مادي يقدَّر بـ٥٠٠ جنيه؛ ليستمر حتى سبتمبر المقبل".

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ضرورة تدخل الحكومة وتعديل الموازنة لصالح هذه الفئة، موضحًا أن الفئات المستبعدة قد يصل عددها إلى ١٥ مليون حصة تموينية، مستشهدًا بموقف تدخل بعض الدول لصالح الفئات الأكثر استحقاقًا.

وتابع عمر: "لابد من تعديل عدد من البنود بالموازنة، وهو أمر منتهٍ"، مشيرًا إلى أن بطاقات التموين هي المستند الذي تمتلكه الدولة وقاعدة البيانات المنقاة والمحكمة في هذا الصدد للتعامل معها وتحديد مَن له دخل من عدمه.

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وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة عن عدد من الأرقام المخصصة للأدوية على مدى الخمس سنوات بدءًا من السنة المالية 2016- 2017 حتى2020- 2021؛ وهي كالآتي بالقيمة المالية مليون جنيه:

(4314- 7059- 8213- 9113- 10986).

وجاء دعم السلع التموينية على مدى خمس سنوات من الأقدم، فالأحدث؛ كالآتي:

(47 مليارًا- 80 مليارًا- 87 مليارًا- 89 مليارًا- 84،4 مليار).