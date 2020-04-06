شعراوي للمحافظين: حافظوا على هيبة الدولة وتعاملوا بحسم مع المتعدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، إنه وجه المحافظين بالاستمرار في موجات الإزالات الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وضبط المُتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية بالتنسيق مع مديرية الأمن في إطار تطبيق قانون الطوارئ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وأجرى مجموعة اتصالات هاتفية مع 27 محافظًا لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الوقائية والإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المُستجد .

وأكد اللواء شعراوي، خلال اتصالاته، أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الدولة بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام الذي توليه القيادة السياسية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

وشدد الوزير، على أهمية عدم السماح لأي محاولات من بعض المخالفين باستغلال الظروف الحالية وتعامل أجهزة الدولة مع تداعيات فيروس كورونا ومحاولة التعدي على أراضي وأملاك الدولة والبناء العشوائي على الأراضي الزراعية.

Advertisements

وتابع الوزير: "حافظوا على هيبة الدولة وتعاملوا بحسم مع كل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية".

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه تم متابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم، وجهود المحافظات في تطهير وتعقيم كافة المباني والشوارع والمنشآت المختلفة.

وأضاف الوزير، أنه طالب المحافظين بالمتابعة المستمرة لرفع القمامة بصورة يومية من كافة القرى والأحياء والمراكز وإزالة تراكمات القمامة، واستمرار التنسيق مع مديري الأمن لتسهيل عمل جامعي القمامة ومتعهدي الخدمة خلال فترات حظر التجول.

وطالب شعراوي، المحافظين بموافاة الوزارة بالجهود التي تقوم بها الإدارات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.​