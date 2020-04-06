القوى العاملة تعلن إصابة 3 مصريين بكورونا في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن 3 مصريين في الخارج، أصيبوا بفيروس كورونا، وفق تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية لأحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد تداعيات فيروس "كورونا"، (كوفيد19) لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل.

إيطاليا

تلقى الوزير تقريرا من مجدى حسنين، الملحق العمالي بميلانو- إيطاليا، كشف فيه عن حالة إصابة إيجابية بالفيروس لمواطن مصري يدعي" ش.ع .ف.ف" من الفيوم مركز تطون، ومتواجد حاليا في مستشفى نجواردا بميلانو.

وأوضح حسنين، أن حالة المواطن خطيره جداً، وتم وضعه علة جهاز التنفس الصناعي، وجهاز أخر لضخ الدم إلى الرئة منذ عدة أيام، ويتم التواصل مع أخيه أخيه يوميا، وإبلاغه تمنيات وزير القوى العاملة بالشفاء.

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الرياض

وفي تقرير أخر من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أوضح المستشار العمالي أحمد رجائي، أنه في ظل الأزمة الحالية لانتشار كورونا تم التواصل مع المواطن المصري "هـ.م.ش.ع" المصاب، وحالة التحليل بمستشفى الملك سلمان إيجابية، وتم الاطمئنان عليه، ويلزم العزل المنزلي حاليا.

وقال رجائي، إن المواطن المصاب يعمل مبرمج حاسب آلي لدي مؤسسة تقنية للاتصالات والمعلومات بالرياض وتم إبلاغه بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية، وتم إبلاغ القنصل العام والسفير المصري بالرياض للتنسيق والمتابعة.

الأردن

قال طلعت السيد المستشار العمالي بمكتب التمثيل العمالي بعمان-الأردن، إنه تم الإعلان في التقرير المختصر الصادر عن وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مصري.