"هل ينتكس المتعافون من فيروس كورونا؟".. أستاذ بجامعة ووهان يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت البروفيسورة زوابي شني، أستاذ الحالات الحرجة بجامعة ووهان، اليوم الإثنين، إنه لم تحدث أية انتكاسة للمتعافين من فيروس كرونا؛ ولكن مَن تعود حالته

إيجابية بعد أن كانت سلبية فسبب ذلك خطأ في التحليل وليس انتكاسة.

وأشارت شني، خلال اجتماع (أون لاين) مع أساتذة جامعة بنها، إلى أن المريض يحتاج إلى الحصول على عينتَين سلبيتَين بينهما يومان، واختفاء الأعراض، وأشعة مقطعية على الرئة تثبت أن الحالة سليمة على الرئة؛ لكي يعود إلى منزله، ولكن إن عادت الحالة إيجابية فيحتاج المصاب إلى أربع مرات تحليل سلبية؛ بين كل تحليل أربعة أيام.

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ولفتت أستاذ الحالات الحرجة بجامعة ووهان إلى أن البقاء في المنزل هو أهم الوسائل للسيطرة على الفيروس، وأن الصينين مكثوا نحو شهرين داخل بيوتهم، وتمكنوا من السيطرة على الفيروس بعد نحو ثلاثة أشهر، منوهةً بأن من طرق العدوى بالفيروس انتقاله عن طريق الرذاذ والكحة والعطس والكلام، وكذلك عن طريق الهواء، وأن الفيروس يظهر في البول والبراز أيضًا.

وتابعت شني بأن استخدام مصل الـ(بي سي جي) الخاص بالدرن ليست له علاقة بزيادة فاعلية المناعة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، موضحةً أن هذا المصل يستخدم في الصين إجباريًّا للأطفال؛ لكنه لم يثبت فاعلية ضد الفيروس، ولم يستخدم ضد "كورونا".

جاء ذلك خلال اجتماع، "أون لاين" بين مجموعة من أساتذة جامعة بنها و٦ من أساتذة جامعة ووهان الصينية (معقل فيروس كورونا المستجد)؛ لبحث التعاون المشترك.