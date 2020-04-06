شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى العجمي النموذجي: ارتفاع عدد المتعافين من مصابي «كورونا» لـ39 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، إنه تم تعافي 5 حالات جديدة وتماثلها للشفاء ليصل إجمالي الحالات التي تم خروجها وتعافيها من الفيروس 39 حالة.

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وأوضحت «السيد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتباره متعافياً.

وأضافت أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث يضم 200 سرير عناية مركزة، و60 جهاز تنفس صناعى ثابت، و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى يضم 53 طبيبا و60 من هيئة التمريض.

وأشارت مدير عام المستشفى إلى أن جميع فرق العمل الطبي والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى في معالجة المصابين، لافتة إلى أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية ضمن مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

مستشفى العجمي النموذجى فى الإسكندرية

مستشفى العجمي النموذجى فى الإسكندرية

مستشفى العجمي النموذجى فى الإسكندرية

مستشفى العجمي النموذجى فى الإسكندرية