شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لإنقاذ المنصورة من القمامة خلال «الحظر».. والمحافظ: ستعود عروس الدلتا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الدقهلية، الإثنين، تنفيذ خطة متكاملة لإنقاذ مدينة المنصورة من القمامة التي تتراكم في العديد من الشوارع الجانبية والمناطق الشعبية بسبب تقاعس رؤساء حى غرب وشرق المنصورة عن رفعها بشكل منتظم.

كان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أقال رئيسى حى وغرب المنصورة بعد تكرار الشكاوى من المواطنين من سوء حالة الشوارع، وتراكم القمامة داخل الشوارع الداخلية والمناطق الشعبية وغيرها من المناطق الحيوية، وأسند متابعة أعمال النظافة وتنفيذ خطة التنظيف والتطهير لسعد الفرماوى، السكرتير العام بالمحافظة.

وقام السكرتير العام باستقدام عمال ومعدات من 10 مراكز للمشاركة في الحملة لإنقاذ المنصورة من الوضع السيئ الذي وصلت إليه خلال الفترة الماضية، وتم تقسيم كل الحى إلى مربعات، ولكل مربع مشرف ومعدات، ودخلت الحملة في أول أيامها للمناطق الشعبية التي تراكمت بها تلال القمامة خلال الفترة الماضية، وتم جمع القمامة من خلال اللوادر الصغيرة التي تدخل للشوارع الضيقة، وتم تجميعها على سيارات ونقلها إلى المقلب الوسيط استعداد لنقلها إلى مصنع التدوير في بقلابشو.

Advertisements

وقاد «الفرماوى» حملة مكثفة لرفع تراكمات القمامة بمنطقة الدراسات وشارع الجيش وسعد زغلول بحي شرق، ومنطقة المجزر وعزبة الشحاتين وشارع عبدالسلام عارف ومستشفي الصدر بحي غرب وذلك في إطار استغلال فترة الحظر، وقام بالعمل بنفسه في عمليات جمع القمامة لتشجيع العمال على الاستمرار في رفع القمامة.

وقال سعد الفرماوي، السكرتير العام بالمحافظـ إن «تعليمات المحافظ الدكتور أيمن مختار كانت العمل على رفع تراكمات القمامة بجميع شوارع المنصورة، ثم كنسها بالسيارات المكنسية، ثم تطهيرها بالكلور والمطهرات، وتم استقدام معدات من 10 مراكز شاركوا في الحملة بالإضافة إلى 70 عامل نظافة، و14 لودر كبير وصغير، و11 سيارة تتراوح بين 20 و10 طن، بالإضافة إلى معدات وعمال حي غرب المنصورة».

وأكد «الفرماوي» أنهم «مستمرون في الحملة، ولن نترك حارة إلا وننظفها، وسأكون موجود في الشارع يوميًا حتى تعود المنصورة لطبيعتها الجميلة»، مشددًا على أن «هذه بلدنا ونريدها أن تكون في أفضل حال، وسنستغل فترات الحظر لتنفيذ خطة النظافة بالكامل».

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن «هذه الحملة الهدف منها رفع تراكمات القمامة المتواجدة داخل شوارع مدينة المنصورة خاصة بعدما تبين سوء الأحوال على أرض الواقع، وسيتم رفع الأتربة بالمكنسيات الجديدة وستستمر الحملة حتى تعود المنصورة عروسا للدلتا، وسنقوم بالتوازى في تنفيذ إنشاء مصنع تدوير القمامة بسندوب ورفع كفاءة المدفن الصحى، بالإضافة للعمل على إنشاء منظومة للجمع من المنبع».

معترفا بوجود تقصير من العاملين بحى شرق وغرب المنصورة في منظومة النظافة خلال الفترة الماضية قائلًا: «كان في تقصير، وتم إقالة المتسببين فيه، ولن نسمح بتكراره مرة ثانية، ومن لا يؤدى واجبة نحو المواطن ليس له مكان بيننا».

رفع القمامة من شوارع المنصورة

رفع القمامة من شوارع المنصورة

رفع القمامة من شوارع المنصورة

رفع القمامة من شوارع المنصورة

رفع القمامة من شوارع المنصورة

رفع القمامة من شوارع المنصورة

رفع القمامة من شوارع المنصورة

رفع القمامة من شوارع المنصورة

رفع القمامة من شوارع المنصورة