شكرا لقرائتكم خبر عن فض سوق الطيور في بنها.. والدفع بمنافذ متحركة لبيع السلع بقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة مركز ومدينة بنها بالقليوبية من فض سوق الطيور على الرياح التوفيقى وعزبة الحرس الوطنى العشوائي بمدينة بنها لمخالفة البائعين تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بوقف الأسواق الإسبوعية ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيرس كورونا.

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كانت أجهزة مجلس مدينة بنها، برئاسة اللواء خالد جمعة، السكرتير العام للمحافظة، والقائم أعمال رئيس المدينة، شنت حملة مكبرة لفض الأسواق العشوائية بالقرى والمدن.

وعلى سعيد متصل، دفعت مديرية الزراعة بالقليوبية بعدد من المنافذ المتحركة لبيع الخضروات والفواكه والمعلبات بأسعار مدعمة للمواطنين بمدينة قليوب.

من جانبه، أشار المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إلى أن السيارات غطت خلال الفترة الماضية مدن طوخ وبنها وشبرا الخيمة القناطر الخيرية، واليوم بقليوب، لافتا إلى أنها تجوب كل يوم مدينة للتخفيف عن المواطنين، مضيفا أن السيارات بداخلها السلع الأساسية والخضار بتخفيضات من 40 إلى 50%.